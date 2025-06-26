У Коломиї забруднили річку. Міськрада шукатиме, хто не підключений до каналізації

У Коломиї місцевий мешканець повідомив про забруднення річки Чорний Потік (Млинівка).

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Як повідомили у Державній екологічній інспекції Карпатського округу, їх спеціалісти спільно з представниками Коломийської міської ради, КП «Коломияводоканал» провели обстеження русла річки в межах міста з відбором проб у районі вулиць Федьковича, Братів Білоусів, Антіна Онищука, Хромея (Скрябіна) та Довбуша, пише Бліц-Інфо.

“У ході обстеження встановлено, що у більшості прилеглих домогосподарств відсутнє централізоване водовідведення, лише окремі обʼєкти підʼєднані до каналізаційної мережі. Окрім того, лабораторні дослідження показали суттєве перевищення допустимих норм забруднюючих речовин (амонію, фосфатів, органічних забруднень і завислих речовин) у воді річки Чорний Потік на всіх перевірених ділянках. Характер забруднення вказує на скиди господарсько-побутових стічних вод”,- кажуть у екоінспекції.

У зв’язку з цим Інспекція зобовʼязала Коломийську міську раду спільно з підпорядкованими комунальними підприємствами до 24 липня провести обстеження русла річки на предмет незаконних скидів. Окрім того, до 24 серпня зобов’язати власників домогосподарств, не підключених до каналізаційної мережі, вжити заходів щодо недопущення забруднення річки.

До 1 вересня міськрада має прозвітувати у Інспекцію про вжиті заходи. Якщо вимоги не виконають, екоінспекція накладатиме адміністративні штрафи.