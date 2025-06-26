Як налагодити грудне вигодовування малюка? Поради лікаря

Після пологів у матері часто виникає питання: як правильно налагодити грудне вигодовування? Як знати, що дитина нагодована? Чи варто непокоїтися, коли дитина не прокидається вночі, аби поїсти?

На ці та інші запитання читачам Правда.іф відповідає лікар-педіатр, консультантка з грудного вигодовування медичного центру VISE clinic Уляна Пушек.

Лікарка пояснює: дуже важливо прикласти дитину до грудей в першу годину після пологів, аби відбувся контакт «шкіра до шкіри» малюка з мамою. Далі важливо максимально часто прикладати дитину до грудей в перші два тижні, а навіть і в перший місяць її життя. Прикладання до грудей – це базова потреба дитини в перші три місяці, дитина потребує запаху мами, тепла мами. Іноді немовля не завжди вимагає прикладання до грудей, щоб поїсти, а просто хоче побути біля своєї мами.

Деякі діти у віці до місяця спокійно сплять всю ніч і не прокидаються, аби поїсти. Це погано, оскільки у таких малюків виникає так званий «голодний сон». Вони заходять у глибоку фазу сну і просто не можуть прокинутися, щоб прикластися до грудей. Тому на початку таку маленьку дитину треба прикладати до грудей якомога частіше, кожні годину-півтори, не боячись розбудити.

Частотою прикладання жінка накопичує рецептори пролактину, гормону, який заготовляє молочко. Чим більша кількість рецепторів, тим краща лактація в подальшому. Чим рідше дитина віком до трьох місяців прикладається до грудей, тим більший ризик, що лактація завершиться швидше.

Також важливою є правильна техніка прикладання дитини до грудей дуже важлива. Буває, що немовля наче й нормально прикладається і смокче, але водночас не набирає вагу. Це називається неефективне смоктання. Тому варто прийти на консультацію по грудному вигодовуванню і лікар допоможе правильно прикласти дитину до грудей, розповість про усі моменти правильного годування.

«Жінка має знати, що ні розміри, ні форма грудей на кількість грудного молока не впливають. Просто у жінки, в якої об’єм молочної залози менший, груди швидше спорожнюються і, відповідно, нова порція молока прийде швидше, ніж у жінки, в якої об’єм грудей більший, і потрібно більше часу, щоб ту грудь повністю спорожнити», – наголошує Уляна Пушек.

Лікарка розповідає: існує чимало міфів навколо теми грудного вигодовування. Потрібно вірити не в різні забобони, а в доказову медицину. А лікарі охоче дадуть відповіді на усі запитання породіллі і допоможуть зробити процес годування немовляти грудьми легким для матері та ефективним для малюка.

Детальніше за посиланням: https://vise.com.ua/intervyu/consultant-z-grudnogo-vygolovuvania/