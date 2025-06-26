Де в Івано-Франківську безпечно купатися?

Фахівці провели дослідження річок та озер на території міста і області, виявивши порушення санітарних норм у частині проб води, а також оцінили ризики зараження інфекційними захворюваннями під час купання.

Медичні фахівці розпочали перевірку водойм Івано-Франківська та області на наявність небезпечних для здоров’я інфекцій у зв’язку з початком купального сезону. За результатами досліджень, проведених протягом 6-12 червня, було відібрано та проаналізовано проби води з різних водних об’єктів, пишуть Версії.

Загалом по Україні із 172 проб води, відібраних з річок і водойм у межах офіційних пляжних зон, 21 проба не відповідала встановленим санітарним нормам. Додатково було досліджено 109 проб води на хімічні показники, з яких 20 проб також не відповідають нормативним вимогам.

На territory Івано-Франківської області функціонують три легалізовані водойми для відпочинку. Їхні місця розташування включають міське озеро на вулиці Мазепи, а також два озера, які знаходяться в селі Паліниця. Усі ці водні об’єкти пройшли перевірку на наявність патогенних мікроорганізмів.

Медичні працівники наголошують на важливості правильного вибору місць для відпочинку біля води, оскільки забруднені водойми можуть стати джерелом серйозних захворювань.

“Забруднена вода може нести за собою такі проблеми як інфекційні захворювання, можуть передаватися такі як гепатит А, шигільоз, лептоспіроз, ротавірус, ентеровірусні інфекції, які дуже небезпечні для здоров’я людини”, – повідомили фахівці.

Незважаючи на те, що у досліджених пробах води не було виявлено інфекційних збудників, експерти підкреслюють необхідність регулярного очищення озер принаймні раз на два-три роки. Процес очищення водойм є складним та тривалим заходом, який потребує значних часових ресурсів.

Головний рятувальник Івано-Франківська Ігор Влізло зазначив, що купання у міському озері не є безпечним через його глибину, яка перевищує два метри, що не відповідає нормативним вимогам для пляжних зон.

“Перш за все має бути пляжна зона. Пляжна зона – це не тільки там завезений пісочок і не тільки рятувальний пост. Якщо візьмемо наше міське озеро, глибина повинна починатися десь приблизно 120-130 метрів і поступово заглиблюватись. Відповідно буйки повинні бути і так далі”, – пояснив він.

Що стосується річок, то ситуація з безпекою дещо відрізняється. Фахівці відзначають, що вода в річках є протічною, не застоюється та краще самоочищується, що робить купання у них відносно безпечнішим.

“Ці річки гірські вважаються, тому що любий час дощ пішов, протягом двох-трьох годин вони наповнюються і розливаються. І тому в них у той момент купатись не можна”, – застерігають спеціалісти.

Офіційно в Івано-Франківську функціонують три місця для стихійного відпочинку, проте жодне з них не призначене для безпечного купання згідно з встановленими нормами. Відсутність облаштованих пляжних зон з необхідною інфраструктурою створює додаткові ризики для відпочиваючих.

Медичні працівники попереджають про можливість зараження різними інфекційними захворюваннями через забруднену воду.

“Це може бути сальмонельоз, дизентерія, холера, ешерихіоз. Це величезна група ентеровірусних інфекцій, ротавірусні інфекції. Всі вони практично мають однакову, крім холери, клініку. Це блювота, нудота, болі в животі, підвищена температура тіла, проноси, інтоксикації, і розвиваються вони досить швидко”, – пояснили фахівці.

Особливу увагу медики звертають на швидкість розвитку симптомів інфекційних захворювань. При зараженні сальмонельозом захворювання може розвиватися від двох до п’яти годин після контакту з інфекцією. У зв’язку з цим лікарі наполягають на негайному зверненні до медичного закладу при появі перших симптомів захворювання.