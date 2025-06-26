На Івано-Франківщині попереджають про пожежонебезпечний період

Синоптики та надзвичайники попереджають, що наступні два дні на Івано-Франківщині високий рівень пожежної небезпеки, п’ятого класу.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області