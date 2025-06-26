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Автобус з понад 50 українцями потрапив у ДТП в Румунії, є постраждалі. ВІДЕО
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Автобус з понад 50 українцями потрапив у ДТП в Румунії, є постраждалі. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
26/06/2025 18:39
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У середу, 25 червня, на трасі DN22, на виїзді з румунського села Таріверде, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, в якому перебували 55 українців.

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Про це повідомляє місцеве видання Ziua de Constanta.

Як зазначається, серед 55 українських пасажирів автобуса були й діти. Попередньо, у салоні перебували 8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей.

Повідомлення про аварію надійшло вчора о 18:45 за київським часом.

Згідно з даними попереднього розслідування, водій транспорту не впорався з керуванням і втратив контроль над кермом, внаслідок чого автобус перекинувся.

На місці аварії працювали кілька рятувальних бригад. Зазначається, що у результаті аварії обійшлось без жертв, однак кілька людей отримали легкі поранення. Зокрема, двох пасажирів було доставлено до лікарні у притомному стані.