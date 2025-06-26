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Пілоти франківської бригади тактичної авіації показали свої тренування в небі

Автор: Оксана Марушкевич
26/06/2025 18:14
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
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Пілоти 114 бригади тактичної авіації щодня злагоджено відпрацьовують свої тренування та ретельно готуються до вильотів.

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Пише Правда.іф з посиланням на 114 бригаду тактичної авіації

“Плідний тиждень — ще один крок до перемоги. Кожен ворог, що ступив на нашу землю, відчує біль, страх і кару з неба. Працюємо без втоми — заради тиші, миру й України!” – йдеться у дописі.

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