Пілоти франківської бригади тактичної авіації показали свої тренування в небі

Пілоти 114 бригади тактичної авіації щодня злагоджено відпрацьовують свої тренування та ретельно готуються до вильотів.

Пише Правда.іф з посиланням на 114 бригаду тактичної авіації

“Плідний тиждень — ще один крок до перемоги. Кожен ворог, що ступив на нашу землю, відчує біль, страх і кару з неба. Працюємо без втоми — заради тиші, миру й України!” – йдеться у дописі.