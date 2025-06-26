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"Контракт 18-24 в НГУ: твій найкращий початок кар'єри
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Контракт 18-24 в НГУ: твій найкращий початок кар’єри

Автор: Олег Мамчур
26/06/2025 17:59
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Що передбачає контракт 18-24 у Національній гвардії України? Розповідаємо:

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НА САЙТ(067)343-64-24
  • 1 рік військової служби;
  • 1 мільйон гривень (200 тисяч – відразу, ще 800 тисяч – двома частинами під час дії контракту);
  • до 125 тисяч (місячне грошове забезпечення та додаткова винагорода за час виконання бойових завдань) + 70 тисяч одноразова винагорода за кожні 30 днів виконання бойових завдань на ЛБЗ;
  • соціальні гарантії під час і після служби;
  • пільги на навчання, комунальні послуги і проїзд;
  • Можливість виїзду за кордон після 1 року служби.

Заповнюй анкету на сайті підрозділу за посиланням. Наші рекрутери зв’яжуться з тобою для запрошення на співбесіду.

Приєднуйся до найкращих підрозділів Сил оборони! Тут твоя енергія, борода і тату – матимуть справжнє значення!

Зроби внесок у перемогу і створи своє майбутнє.

Контракт з Національною гвардією України.