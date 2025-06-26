“Контракт 18-24 в НГУ: твій найкращий початок кар’єри

Що передбачає контракт 18-24 у Національній гвардії України? Розповідаємо:
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
- 1 рік військової служби;
- 1 мільйон гривень (200 тисяч – відразу, ще 800 тисяч – двома частинами під час дії контракту);
- до 125 тисяч (місячне грошове забезпечення та додаткова винагорода за час виконання бойових завдань) + 70 тисяч одноразова винагорода за кожні 30 днів виконання бойових завдань на ЛБЗ;
- соціальні гарантії під час і після служби;
- пільги на навчання, комунальні послуги і проїзд;
- Можливість виїзду за кордон після 1 року служби.
Заповнюй анкету на сайті підрозділу за посиланням. Наші рекрутери зв’яжуться з тобою для запрошення на співбесіду.
- Азов: https://surl.li/qhvrjp
- Хартія: https://surl.li/tlzjot
- Омега: https://surli.cc/asgwvq
- Рубіж: https://surl.li/vmqjur
- 27 Печерська бригада: https://www.27army.org/
Приєднуйся до найкращих підрозділів Сил оборони! Тут твоя енергія, борода і тату – матимуть справжнє значення!
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