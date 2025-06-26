З російського полону повертається прикарпатець Володимир Петрик

Прикарпатець Володимир Петрик повернувся до України з російського полону.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Сьогодні в Україну повертаються наші захисники — воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість з них перебували в неволі ще з 2022 року. Це велика радість для рідних і для всієї України. Дякуємо кожному, хто щодня працює заради того, щоби усі наші люди були вдома, — йдеться у дописі.