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З російського полону повертається прикарпатець Володимир Петрик
Диван на коліщатках в темній вітальні

З російського полону повертається прикарпатець Володимир Петрик

Автор: Олег Мамчур
26/06/2025 17:49
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Прикарпатець Володимир Петрик повернувся до України з російського полону.

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Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Сьогодні в Україну повертаються наші захисники — воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість з них перебували в неволі ще з 2022 року. Це велика радість для рідних і для всієї України. Дякуємо кожному, хто щодня працює заради того, щоби усі наші люди були вдома, — йдеться у дописі.

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