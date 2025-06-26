Україна та росія провели новий етап обміну полоненими. ФОТО

У четвер, 26 червня, відбувся черговий етап обміну військовополоненими між Україною та росією в рамках домовленостей, досягнутих на перемовинах у Стамбулі.

Про це повідомляють президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

«Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року. Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому», – зазначив президент.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що сьогодні вдалося повернути групу захисників, віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.

Як зазначається, переважна більшість звільнених сьогодні захисників утримувалася в неволі більше трьох років. Значна частина з них потрапила в полон ще під час оборони Маріуполя.

«Специфіка сьогоднішнього етапу обміну – вдалося повернути додому молодих воїнів. Наймолодшому Захиснику – 24 роки і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року. Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС. Найстаршому Оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину – 62 роки», – йдеться у повідомленні.

В рамках домовленостей додому повернулися також офіцери. Загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.