Вісім ліцеїстів Надвірнянської громади отримали найвищі бали на НМТ. ФОТО

Одразу вісім ідеальних результатів здобули учні ліцеїв Надвірнянської громади.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Зіновія Андрійовича
Випускники здобули 200 балів з таких предметів, як українська мова, історія України, математика, англійська мова.
Надвірнянський ліцей «Престиж» Надвірнянської міської ради:
-Фіняк Платон Андрійович – українська мова, англійська мова
-Угринюк Ксенія Романівна – українська мова, історія України
-Гарбуз Владислав Тарасович – математика
-Тимків Надія Василівна – англійська мова
– Угорчук Христина Володимирівна – історія України
– Холява Анастасія Мар’янівна – українська мова
– Дем’янчук Анастасія Андріївна – українська мова
-Квасняк Оксана Мар’янівна – українська мова
“Ці досягнення — це не лише талант і працелюбність учнів, а й результат щоденної самовідданої праці педагогів, які в складних умовах невтомно готували дітей до цього важливого етапу.
Щиро дякую всім вчителям та батькам за підтримку, віру і терпіння. Ви допомогли розкрити потенціал кожної дитини та спрямувати її до звершень.
Вітаю вас, наші юні герої знань!
Нехай вступ до омріяних закладів освіти буде легким, а життєвий шлях — сповнений яскравих і щасливих подій. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому, мрійте сміливо й дійте впевнено.
З таким мудрим, сильним і цілеспрямованим поколінням ми обов’язково переможемо — і на освітньому фронті, і як нація!” – зазначив мер.