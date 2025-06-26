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Золота кількість 200 балів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Вісім ліцеїстів Надвірнянської громади отримали найвищі бали на НМТ. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
26/06/2025 17:17
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Одразу вісім ідеальних результатів здобули учні ліцеїв Надвірнянської громади.

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Пише Правда.іф з посиланням на Зіновія Андрійовича

Випускники здобули 200 балів з таких предметів, як українська мова, історія України, математика, англійська мова.

Надвірнянський ліцей «Престиж» Надвірнянської міської ради:

-Фіняк Платон Андрійович – українська мова, англійська мова

-Угринюк Ксенія Романівна – українська мова, історія України

-Гарбуз Владислав Тарасович – математика

-Тимків Надія Василівна – англійська мова

– Угорчук Христина Володимирівна – історія України

– Холява Анастасія Мар’янівна – українська мова

Надвірнянський ліцей N 3:

– Дем’янчук Анастасія Андріївна – українська мова

Надвірнянський ліцей №4:

-Квасняк Оксана Мар’янівна – українська мова

“Ці досягнення — це не лише талант і працелюбність учнів, а й результат щоденної самовідданої праці педагогів, які в складних умовах невтомно готували дітей до цього важливого етапу.

Щиро дякую всім вчителям та батькам за підтримку, віру і терпіння. Ви допомогли розкрити потенціал кожної дитини та спрямувати її до звершень.

Вітаю вас, наші юні герої знань!

Нехай вступ до омріяних закладів освіти буде легким, а життєвий шлях — сповнений яскравих і щасливих подій. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому, мрійте сміливо й дійте впевнено.

З таким мудрим, сильним і цілеспрямованим поколінням ми обов’язково переможемо — і на освітньому фронті, і як нація!” – зазначив мер.

Дівчина у вишиванці тримає грамоту та квіти.
Дівчина у вечірній сукні, дивиться в камеру.
Жінка в чорній сукні серед квітів
Жінка в чорній сукні на мармурових сходах.
Жінка в чорній сукні на балконі
Випускник ліцею Престиж в святковій атмосфері.
Дівчина у вишиванці з дипломом на випускному.