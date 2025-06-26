Вісім ліцеїстів Надвірнянської громади отримали найвищі бали на НМТ. ФОТО

Одразу вісім ідеальних результатів здобули учні ліцеїв Надвірнянської громади.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Пише Правда.іф з посиланням на Зіновія Андрійовича

Випускники здобули 200 балів з таких предметів, як українська мова, історія України, математика, англійська мова.

Надвірнянський ліцей «Престиж» Надвірнянської міської ради:

-Фіняк Платон Андрійович – українська мова, англійська мова

-Угринюк Ксенія Романівна – українська мова, історія України

-Гарбуз Владислав Тарасович – математика

-Тимків Надія Василівна – англійська мова

– Угорчук Христина Володимирівна – історія України

– Холява Анастасія Мар’янівна – українська мова

Надвірнянський ліцей N 3:

– Дем’янчук Анастасія Андріївна – українська мова

Надвірнянський ліцей №4:

-Квасняк Оксана Мар’янівна – українська мова

“Ці досягнення — це не лише талант і працелюбність учнів, а й результат щоденної самовідданої праці педагогів, які в складних умовах невтомно готували дітей до цього важливого етапу.

Щиро дякую всім вчителям та батькам за підтримку, віру і терпіння. Ви допомогли розкрити потенціал кожної дитини та спрямувати її до звершень.

Вітаю вас, наші юні герої знань!

Нехай вступ до омріяних закладів освіти буде легким, а життєвий шлях — сповнений яскравих і щасливих подій. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому, мрійте сміливо й дійте впевнено.

З таким мудрим, сильним і цілеспрямованим поколінням ми обов’язково переможемо — і на освітньому фронті, і як нація!” – зазначив мер.