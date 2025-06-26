На “Алеї віри та надії” в Калуші рідні військових висадили кущі барбарису. ФОТО

На «Алеї віри та надії» у Калуші на Івано-Франківщині рідні військових, які зникли безвісти та перебувають у полоні, висадили 40 кущів барбарису та ялинки, які подарував волонтер.

Акція відбулася у понеділок, 23 червня, «Вікнам» розповіла мама зниклого безвісти 31-річного калушанина Ігоря Дем’янова — Таїсія.

За її словами, ідея облагородити «Алею віри та надії», де розміщений портрет її сина, у рідних інших військових виникла давно. Саму ідею з кущами барбарисів подала Христина Грималюк. Портрет її зниклого безвісти батька також є на Алеї. Далі ідею обговорювали у спільному чаті, а на втілення збирали гроші.

«У нас ще кошти залишились, адже думали, що нам доведеться купувати й щебінь, і агроволокно, але це все надало КП «Калушавтодор». Також, крім 40 кущів, ми закупили підживлення. Комунальники, своєю чергою, дуже допомогли й під час самого висаджування. Викопали ямки, постелили агроволокно, зробили розрізи. Рідні тільки висадили кущі. Комунальники з трактора зі спеціальною місткістю полили саджанці водою, загорнули волокно та засипали камінчиками. Тому ми їм щиро вдячні».

Практично усі рідні зниклих безвісти й полонених були присутні, а в окремих були й по двоє родичів. При такій кількості рук впорались за пів години. Крім цього, ще волонтер Володимир привіз ялинки, які гуртом посадили.

«Пошкоджені банери комунальники полагодили практично одразу. Зараз Алея по-іншому виглядає — зелена, живіша. Ми одразу хотіли, щоб було не так сумно, адже маємо надію, що рідні повернуться живими додому».

Проблемою, розповідає Таїсія Дем’янова, є вигул собак на цій території, попри заборонені знаки з обох боків. Власники тварин зауважують, що немає альтернативи. Також діти малюють тут крейдою на асфальті, що, на думку рідних бійців, є недоречним на «Алеї віри та надії».

Минулого вівторка, 17 червня, під час комунальної наради у міського голови директор КП «Калушавтодор» Роман Скибіцький повідомив, що комунальники продовжують благоустрій території на бульварі Незалежності.

«Агроволокно, пластмасовий бордюр — купляємо, щоб відділити зелену зону від щебеневої. Матеріали трохи дорогі, в районі 15-16 тисяч плюс щебінь гранітний. Лавки ще вчора (16 червня. — Авт.) закінчили робити. На тій території до центру зайнятості шість штук встановимо».

За інформацією «Вікон», ще приблизно таку ж кількість комунальники встановлять і з іншого боку Каменя Незалежності, де розміщена частина портретів.

Як відомо, працівники комунального підприємства «Калушавтодор» три тижні впорядковували територію біля Каменя Незалежності, яка в майбутньому стала «Алеєю віри та надії».

Саму Алею, на якій розмістили 93 портрети зниклих безвісти та полонених захисників із Калуської громади, відкрили 31 травня. У перспективі хочуть встановити банери зі світлинами військових з сусідніх громад. Крім того, міська влада категорично забороняє фото та відеознімання банерів.