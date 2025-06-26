У Франківську до 12 років ув’язнення засудили «депутата», який працює на ворога

Івано-Франківський суд заочно засудив мешканця Запорізької області до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за колабораціонізм та пособництво окупаційній адміністрації РФ.

Вирок винесли за матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури, йдеться у повідомлення пресслужби.

Слідство встановило, що у вересні 2023 року чоловік добровільно взяв участь у фейкових виборах, організованих російською владою на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Він став «депутатом Куйбишевської окружної ради» від партії «єдина росія» та обійняв посаду заступника голови комісії з соціальних та промислових питань.

Зрадник активно підтримував окупаційний режим, сприяв реалізації його рішень та записував відео на підтримку російських загарбників.