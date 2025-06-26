У Міністерстві внутрішніх справ засудили напад на “азовця” Андрія Кориневича в Івано-Франківську

Міністерство внутрішніх справ України підтримало позицію Нацгвардії та засудило напад на офіцера 12 бригади спеціального призначення “Азов” Андрія Кориневича 13 червня 2025 року в Івано-Франківську.

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Про це інформують на Facebook-сторінці МВС України, пише Правда.

Як йдеться у дописі, усі люди, ймовірно, причетні до цього інциденту — ідентифіковані. Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

“Засуджуємо будь-які протиправні дії, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів. Маємо памʼятати, що у нас спільний ворог — це РФ, і бути в єдності у боротьбі проти нього. Підтримка правопорядку, військової етики та взаємної поваги між військовослужбовцями — це основа довіри та сили нашого сектору безпеки й оборони”, — мовиться у дописі.

Що відомо про побиття військовослужбовця Андрія Кориневича

Увечері 13 червня 2025 року в Івано-Франківську двоє невідомих напали на військовослужбовця Андрія Кориневича та втекли. Бійця доставили до обласної клінічної лікарні.

Нападники використовували телескопічні палиці та газовий балон. У результаті потерпілий отримав хімічні опіки очей, садна на колінах, передпліччі.

Андрій Кориневич вважає, що замах на нього був спланованим. Двоє кривдників у масках чекали на бійця у дворі будинку.

23 червня військовослужбовець “Азову” оприлюднив імена нападників. За його словами, це — військові 3 окремої штурмової бригади.

За його словами, напад на нього організували четверо бійців, яких пов’язують з Андрієм Білецьким — командиром 3 армійського корпусу. Двоє з них “азовця” побили, один чекав нападників в авто, четвертий перебував з ними на квартирі. За день до побиття він виїхав за кордон. Нападники притягалися до кримінальної відповідальності. Двох кривдників Андрій Кориневич знає особисто — воював з ними під час АТО.

12 бригада спеціального призначення “Азов” Національної гвардії України засудила напад на військовослужбовця Андрія Кориневича в Івано-Франківську та закликала поліцейських якнайшвидше притягнути винних до відповідальності.

Слідчі оголосили підозри двом військовим за напад Андрія Кориневича. За інформацією слідства, до злочину причетні двоє чоловіків віком 25 та 24 роки. Їхнє місце перебування ідентифікували. Військовослужбовцям повідомили про підозри за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою людей із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.

Що відомо про Андрія Кориневича

Андрій Кориневич на позивний Корінь — родом зі Стрия, що на Львівщині. У січні 2015 року чоловік мобілізувався у військо — пішов служити в бригаду “Азов”. З 2015 по 2022 рік Андрій Кориневич боронив Красногорівку, Мар’їнку, брав участь у боях на Світлодарській дузі, неподалік Бахмута. Під час повномасштабного вторгнення РФ боронив Маріуполь.

З “Азовсталі” Андрій Кориневич потрапив у російський полон, був в Оленівці. Через чотири місяці його звільнили. Після повернення з російської неволі, лікування та реабілітації — 1 січня 2023 року — “Корінь” знову повернувся на військову службу в “Азов”. Зокрема, у травні 2023 року брав участь у контрнаступі на Оріхівському напрямку.

З травня 2024 року Андрій Кориневич займається рекрутингом в Івано-Франківській області.