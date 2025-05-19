330 мільйонів на водогін у Бурштині: труби, люки, бетон в 1,5-2,5 раза вище ринку

Бурштинська міська рада (Івано-Франківська обл.) 12 і 14 травня за результатами тендерів замовила ТОВ «ІФ-Капіталбуд» реконструкцію водопровідної мережі в місті Бурштин на загальну суму 330,57 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

У межах великого проєкту з оновлення системи водопостачання виконають реконструкцію:

водопровідної мережі у місті Бурштин за 168,67 млн грн;

водопровідної мережі від водозабору «Коростовичі» до водоочисної станції та далі до Бурштинської ТЕС за 128,68 млн грн;

водопровідної мережі від водозабору «Корчево» до водоочисної станції за 33,22 млн грн.

За програмою Swedfund* розробили техніко-економічне обґрунтування. Відповідно до нього, нині із 39,2 км трубопроводів 18,4 км перебувають в аварійному стані, ще 47% – за межею експлуатаційного строку. Очисна система застаріла, концентрація заліза перевищує норму втричі, твердість води складає 28 мг/куб. дм при нормі 7. Тобто вода може втратити статус питної.

Проєкти замовили у 2023 році у ТОВ «Техпростір Інжиніринг» на загальну суму 8 млн грн. ТОВ «Інвест Експерт Груп» видало позитивні експертні звіти .

У договорах в цей рік передбачено фінансування в розмірі лише по 2 тисяч грн на земляні роботи. Укладання водопроводів, улаштування водопровідних камер і колодязів, а також відновлення доріг відкладено на 2026 рік. Договірні ціни тверді й включають витрати на інфляцію в розмірі 3 млн грн по всім договорам.

У всіх відомостях ресурсів ціни матеріалів майже однакові.

Щільний дрібнозернистий асфальтобетон типу А марки 2 вписали по 7 440 грн/т (тут і далі ціни та суми з ПДВ).

«АБ-Столичний» продає дрібнозернистий асфальтобетон типу А вищої марки 1 по 5 253-5 485 грн/т, у «Будова» він коштує 4 100 грн/т, у «АБЗ1» – 5 250-5 480 грн/т, у «АБЗ Інтерра» – 5 210-5 340 грн/т, що на 25-45% дешевше.

Поліетиленові труби РЕ 100 SDR-17 225х13,4 мм заклали по 2 640 грн/м. Магазини «ETG» і «Теплоарматура» пропонують по 1 192 грн/м, «Uppshop» — 1 100 грн/м, завод «Євротруб» —1 370 грн/м. що на 40—60% нижче.

Такі ж труби діаметром 160х9,5 мм у тендері вказані по 1 722 грн/м. Магазини продають їх по 550, 602, 692, Різниця — від 60% до 70%.

Щебеневі висівки вписали по 2 186 грн/куб. м. За даними моніторингу ДП «НІРІ», у березні середня ціна відсіву по Україні становила 531 грн, а ціни різнились у межах 71-1 510 грн/куб. м. «Грандбетон» продає їх по 705 грн/куб. м, «Будіндустрія-1» – по 675 грн/куб. м, «Еxpress-tehbud» – по 870 грн/куб. м, «КиївБудСервіс» – по 1 375 грн/куб. м. Це на 60-75% дешевше.

Легкі чавунні люки заклали по 11 820 грн/шт і 11 991 грн/шт. У «Пожежна безпека України» такі люки коштують 4 914 грн/шт, у «Імпекс-Груп» – 3 865-4 360 грн/шт, у «Vodalаnd» – 4 692 грн/шт, у «Епіцентрі» в Івано-Франківську – 8 850 грн/комплект, що від 35% до 70% нижче.

Засувки чавунні Ду100 вписали по 11 804 грн/шт. «TCT Груп» подібні засувки залежно від виробника продає по 3 943–7 412 грн, «Climaster» – по 5 341 грн, «NEP» – по 4 227 грн, а «Гідротерм» – по 7 700 грн. Різниця складає від 35% до 65%.

Кільця КС15.9 у кошторисах коштують 5 070-5 195 грн/шт. Натомість у «АБ-Столичний» – 2 460 грн, у «ПолБетон» – 2 200 грн, у «Betonprombud» – 2 410 грн, у «Все для будівництва» – 1 665–3 878 грн/шт. А в інших замовників у квітні – 3 240 грн/шт. Це на 35-70% дешевше.

Потенційна переплата тільки на перевірених позиціях за мінімальним обрахунком може складати понад 26 млн грн.

Фірма підряди отримало без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Для участі треба було підтвердити наявність техніки, щонайменше трьох інженерів, а також досвіду виконання аналогічних робіт із реконструкції водопровідних мереж або очисних споруд. При цьому фірма підтвердила досвід одним договором вартістю 655 тис грн.

Графіка YCWorld

«ІФ-Капіталбуд» зареєстроване у 2012 році в Коломиї. Власниками є Захар Венгринюк (95%) і директор Роман Черкас (5%). Останній разом із Венгринюком має частки у ТОВ «Аусцумерін», ТОВ «МБФ Девелопер Буд», ТОВ «Укрбуд Простір» та інших компаніях.

Черкас виконує обов’язки директора ДП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту Одеса». За даними видання «368.media», він оформив на матір землю на понад 2 млн грн.

Венгринюк раніше був депутатом Коломийської райради від «Свободи», балотувався від Радикальної партії та був спостерігачем від ГО «УДАР Віталія Кличка».

За даними «Clarity-Project», фірма не має працівників, і торік взагалі не мала доходу.

Контракти з Бурштинською міськрадою стали найбільшими в історії компанії, яка до цього не вигравала підрядів більше 3 млн грн, а в 2023-2024 роках не вигравала жодного тендеру.

Міським головою Бурштина є Василь Андрієшин.

* Swedfund – це шведська фінансова установа, заснована Королівством Швеція у 1979 році. Їхня місія – боротьба з бідністю шляхом інвестування в країни, що розвиваються. Інвестиції здійснюються в галузі енергетики та клімату, охорони здоров’я та для охоплення малих і середніх компаній.

Будучи державною компанією, Swedfund управляється Міністерством підприємництва та інновацій Швеції.

Найменування товару, од. виміру Кількість, од. Сума, грн із ПДВ Кошторисна ціна, грн/од. із ПДВ Ринкова ціна, грн/од. із ПДВ Ймовірна переплата, грн із ПДВ Асфальт для верхніх шарів, дрібнозернистий, типА, марка2 (т) 3 391,62 22 198 133 7 440 5 485 6 630 617 Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 зовнішній діаметр 225х13,4 мм (м) 3504,7 9 252 408 2 640 1 370 4 450 969 Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17, зовнішній діаметр 160х9,5 мм (м) 4173,32 7 186 457 1 722 692 4 298 520 Люк чавунний для колодязів легкий (шт) 487 5 425 380 11 820 8 850 1 451 178 Засувка чавунна з обрезиненим клином Ду32(шт) 862 4 809 960 5 580 4 275 1 124 910 Засувка чавунна з обрезиненим клином Ду100 (шт) 108 1 274 875 11 804 7 700 443 275 Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (шт) 906 4 706 489 5 195 3 878 1 193 021 Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17, зовнішній діаметр 110х6,6 мм (м) 6592,77 4 588 568 696 265 2 841 484 Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17, зовнішній діаметр 200х11,9 мм (м) 2278,56 4 511 549 1 980 1 439 1 232 701 Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм (куб.м) 1626,308 3 555 760 2 186 1 375 1 319 586 Суміш бетонна В7,5 куб.м) 187,16088 1 241 101 6 631 3 285 666 332 Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча (т) 15,11926 1 708 381 158 520 110 100 732 075

Оксана Цокур, «Наші гроші»