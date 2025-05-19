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330 мільйонів на водогін у Бурштині: труби, люки, бетон в 1,5-2,5 раза вище ринку
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330 мільйонів на водогін у Бурштині: труби, люки, бетон в 1,5-2,5 раза вище ринку

Автор: Олег Мамчур
19/05/2025 11:55
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Бурштинська міська рада (Івано-Франківська обл.) 12 і 14 травня за результатами тендерів замовила ТОВ «ІФ-Капіталбуд» реконструкцію водопровідної мережі в місті Бурштин на загальну суму 330,57 млн грн.

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Про це повідомляється в системі «Прозорро».

У межах великого проєкту з оновлення системи водопостачання виконають реконструкцію:

  • водопровідної мережі у місті Бурштин за 168,67 млн грн;
  • водопровідної мережі від водозабору «Коростовичі» до водоочисної станції та далі до Бурштинської ТЕС за 128,68 млн грн;
  • водопровідної мережі від водозабору «Корчево» до водоочисної станції за 33,22 млн грн.

За програмою Swedfund* розробили техніко-економічне обґрунтування. Відповідно до нього, нині із 39,2 км трубопроводів 18,4 км перебувають в аварійному стані, ще 47% – за межею експлуатаційного строку. Очисна система застаріла, концентрація заліза перевищує норму втричі, твердість води складає 28 мг/куб. дм при нормі 7. Тобто вода може втратити статус питної.

Проєкти замовили у 2023 році у ТОВ «Техпростір Інжиніринг» на загальну суму 8 млн грн. ТОВ «Інвест Експерт Груп» видало позитивні експертні звіти .

У договорах в цей рік передбачено фінансування в розмірі лише по 2 тисяч грн на земляні роботи. Укладання водопроводів, улаштування водопровідних камер і колодязів, а також відновлення доріг відкладено на 2026 рік. Договірні ціни тверді й включають витрати на інфляцію в розмірі 3 млн грн по всім договорам.

У всіх відомостях ресурсів ціни матеріалів майже однакові.

Щільний дрібнозернистий асфальтобетон типу А марки 2 вписали по 7 440 грн/т (тут і далі ціни та суми з ПДВ).

«АБ-Столичний» продає дрібнозернистий асфальтобетон типу А вищої марки 1 по 5 253-5 485 грн/т, у «Будова» він коштує 4 100 грн/т, у «АБЗ1» – 5 250-5 480 грн/т, у «АБЗ Інтерра» – 5 210-5 340 грн/т, що на 25-45% дешевше.

Поліетиленові труби РЕ 100 SDR-17 225х13,4 мм  заклали по 2 640 грн/м. Магазини «ETG» і «Теплоарматура» пропонують по 1 192 грн/м, «Uppshop» — 1 100 грн/м, завод «Євротруб» —1 370 грн/м.  що на 40—60% нижче.

Такі ж труби діаметром 160х9,5 мм у тендері вказані по 1 722 грн/м. Магазини продають їх по 550602692, Різниця — від 60% до 70%.

Щебеневі висівки вписали по 2 186 грн/куб. м. За даними моніторингу ДП «НІРІ», у березні середня ціна відсіву по Україні становила 531 грн, а ціни різнились у межах 71-1 510 грн/куб. м. «Грандбетон» продає їх по 705 грн/куб. м, «Будіндустрія-1» – по 675 грн/куб. м, «Еxpress-tehbud» – по 870 грн/куб. м, «КиївБудСервіс» – по 1 375 грн/куб. м. Це на 60-75% дешевше.

Легкі чавунні люки заклали по 11 820 грн/шт і 11 991 грн/шт. У «Пожежна безпека України» такі люки коштують 4 914 грн/шт, у «Імпекс-Груп» – 3 865-4 360 грн/шт, у «Vodalаnd» – 4 692 грн/шт, у «Епіцентрі» в Івано-Франківську – 8 850 грн/комплект, що від 35% до 70% нижче.

Засувки чавунні Ду100 вписали по 11 804 грн/шт. «TCT Груп» подібні засувки залежно від виробника продає по 3 9437 412 грн, «Climaster» – по 5 341 грн, «NEP» – по 4 227 грн, а «Гідротерм» – по 7 700 грн. Різниця складає від 35% до 65%.

Кільця КС15.9 у кошторисах коштують 5 070-5 195 грн/шт. Натомість у «АБ-Столичний» – 2 460 грн, у «ПолБетон» – 2 200 грн, у «Betonprombud» – 2 410 грн, у «Все для будівництва» – 1 6653 878 грн/шт. А в інших замовників у квітні – 3 240 грн/шт. Це на 35-70% дешевше.

Потенційна переплата тільки на перевірених позиціях за мінімальним обрахунком може складати понад 26 млн грн.

Фірма підряди отримало без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Для участі треба було підтвердити наявність техніки, щонайменше трьох інженерів, а також досвіду виконання аналогічних робіт із реконструкції водопровідних мереж або очисних споруд. При цьому фірма підтвердила досвід одним договором вартістю 655 тис грн.

Графіка YCWorld

«ІФ-Капіталбуд» зареєстроване у 2012 році в Коломиї. Власниками є Захар Венгринюк (95%) і директор Роман Черкас (5%). Останній разом із Венгринюком має частки у ТОВ «Аусцумерін», ТОВ «МБФ Девелопер Буд», ТОВ «Укрбуд Простір» та інших компаніях.

Черкас виконує обов’язки директора ДП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту Одеса». За даними видання «368.media», він оформив на матір землю на понад 2 млн грн.

Венгринюк раніше був депутатом Коломийської райради від «Свободи», балотувався від Радикальної партії та був спостерігачем від ГО «УДАР Віталія Кличка».

За даними «Clarity-Project», фірма не має працівників, і торік взагалі не мала доходу.

Контракти з Бурштинською міськрадою стали найбільшими в історії компанії, яка до цього не вигравала підрядів більше 3 млн грн, а в 2023-2024 роках не вигравала жодного тендеру.

Міським головою Бурштина є Василь Андрієшин.

* Swedfund – це шведська фінансова установа, заснована Королівством Швеція у 1979 році. Їхня місія – боротьба з бідністю шляхом  інвестування в країни, що розвиваються. Інвестиції здійснюються в галузі енергетики та клімату, охорони здоров’я та для охоплення малих і середніх компаній.

Будучи державною компанією, Swedfund управляється Міністерством підприємництва та інновацій Швеції.

Найменування товару, од. виміруКількість, од.Сума, грн із ПДВКошторисна ціна, грн/од. із ПДВРинкова ціна, грн/од. із ПДВЙмовірна переплата, грн із ПДВ
Асфальт для верхніх шарів, дрібнозернистий, типА, марка2 (т)3 391,6222 198 1337 4405 4856 630 617
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 зовнішній діаметр 225х13,4 мм (м)3504,79 252 4082 6401 3704 450 969
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17, зовнішній діаметр 160х9,5 мм (м)4173,327 186 4571 7226924 298 520
Люк чавунний для колодязів легкий (шт)4875 425 38011 8208 8501 451 178
Засувка чавунна з обрезиненим клином Ду32(шт)8624 809 9605 5804 2751 124 910
Засувка чавунна з обрезиненим клином Ду100 (шт)1081 274 87511 8047 700443 275
Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (шт)9064 706 4895 1953 8781 193 021
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17, зовнішній діаметр 110х6,6 мм (м)6592,774 588 5686962652 841 484
Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17, зовнішній діаметр 200х11,9 мм (м)2278,564 511 5491 9801 4391 232 701
Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм (куб.м)1626,3083 555 7602 1861 3751 319 586
Суміш бетонна В7,5 куб.м)187,160881 241 1016 6313 285666 332
Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча (т)15,119261 708 381158 520110 100732 075

Оксана Цокур, «Наші гроші»