До 15 років за ґратами засуджено уродженця Прикарпаття, який став “командиром взводу” ворожої армії

За публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав громадянина України винним у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура,пише Правда.іф.

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років та з конфіскацією майна.

“В суді доведено, що уродженець Прикарпаття, перебуваючи на території рф, під час повномасштабного вторгнення підписав контракт на проходження військової служби. У червні 2023 року його зарахували до складу військового формування держави-агресора.

Він служить командиром взводу “артилерійської розвідки 81 самохідно-артилерійського полку 40 армійського корпусу південного військового округу ” на Херсонському напрямку”, – йдеться у дописі.