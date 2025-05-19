Прикарпатка Ганна Шевчук встановила новий національний рекорд зі спортивної ходьби

У чеському місті Подебради пройшов командний чемпіонат Європи зі спортивної ходьби. Зокрема, змагання на дистанції 35 км, де прикарпатка Ганна Шевчук посіла четверте місце та побила національний рекорд України.

Про це інформує Правда з посиланням на департамент молодіжної політики та спорту.

Єдина представниця України на цій дистанції – чинна національна рекордсменка Ганна Шевчук – фінішувала четвертою, але при цьому покращила власний рекорд України на 5 хвилин 23 секунди, показавши результат 2:42:41.

До п’єдесталу прикарпатка не дотягнула лише 54 секунди – бронзову нагороду виборола італійка Ніколь Коломбі (2:41:47).