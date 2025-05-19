Прикарпатка Ганна Шевчук встановила новий національний рекорд зі спортивної ходьби

У чеському місті Подебради пройшов командний чемпіонат Європи зі спортивної ходьби. Зокрема, змагання на дистанції 35 км, де прикарпатка Ганна Шевчук посіла четверте місце та побила національний рекорд України.
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Про це інформує Правда з посиланням на департамент молодіжної політики та спорту.
Єдина представниця України на цій дистанції – чинна національна рекордсменка Ганна Шевчук – фінішувала четвертою, але при цьому покращила власний рекорд України на 5 хвилин 23 секунди, показавши результат 2:42:41.
До п’єдесталу прикарпатка не дотягнула лише 54 секунди – бронзову нагороду виборола італійка Ніколь Коломбі (2:41:47).