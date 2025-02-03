37-річна Леся Нікітюк вагітна первістком?

Знаменитість невдовзі стане мамою. Пише ТСН

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Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк вагітна первістком.

Так, про майбутнє поповнення в родині знаменитості заговорили минулого тижня. Тоді вона оголосила, що припиняє вести одне з розважальних шоу, ведучою якого була від 2018 року. У Мережі одразу ж знайшлося пояснення цього рішення. Користувачі припустили, що знаменитість чекає на народження первістка.

Тим часом джерела ТСН.ua повідомляють, що чутки виявилися правдивими. 37-річна Леся Нікітюк нині дійсно вагітна первістком. Сама ж телеведуча поки не коментує новини про майбутнє поповнення в її родині.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк на тлі чуток про її вагітність вийшла на зв’язок і показала фото в повний зріст.

Зокрема, в Instagram-stories знаменитість поділилася, як проводить час. Ведуча вирішила зайнятися зовнішнім виглядом та сходила до косметологині. Лесі Нікітюк зробили чистку обличчя та нанесли легкий тон. Як зазначила знаменитість, нині вона просто сяє.

“Зробили чистку обличчя, легенький тон…Сяю”, — поділилася знаменитість.

Також Леся Нікітюк опублікувала фото в повний зріст. Вона одягнула сукню, а поверх неї жакет, що повністю приховав її фігуру.