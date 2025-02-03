У Калуші провели на вічний спочинок захисника Олександра Захарова

У скорботі Калуська громада попрощалась із полеглим Героєм Олександром Захаровим.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Калуська міська рада.

Сьогодні, 3 лютого, Калуська громада у скорботі провела в останню путь полеглого учасника російсько-української війни Олександра Захарова.

Народився Олександр 9 жовтня 1987 року в Калуші. Тут минуло його дитинство. Закінчив Калуську ЗОШ №4. У 2008 році одружився. У шлюбі народилась донечка Вікторія, яку надзвичайно сильно любив і пишався нею.

Олександр завжди був працьовитим, життєрадісним, чуйним – таким і залишиться в пам’яті усіх, хто його знав.

У жовтні 2022 року він був призваний до лав Збройних Сил. Служив старшим навідником десантно-штурмової роти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

“Функціональні обов’язки виконував відмінно. В бою за Україну виявив стійкість та мужність. У ході виконання бойового завдання був вірний військовій присязі. Воїн був переконаний, що його обов’язок – воювати за мир в Україні, і був готовий іти разом із побратимами до переможного кінця. Загинув солдат під час стрілецького бою поблизу села Червонопопівка Луганської області 26 грудня 2022 року. Понад два роки він вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно стала відомою гірка правда”, – йдеться у дописі.

Полеглому Захиснику – назавжди 35.

Поховали мужнього воїна на Алеї Слави міського кладовища.

Вічна пам’ять і шана Героєві Олександру Захарову