Руслан Марцінків: Ми допомагаємо нашій льотній частині для посилення ППО

Івано-Франківська міська громада, безперестанно підтримуючи захисників України на східному фронті, в останній тиждень січня надала серйозну допомогу і військовим та рятувальникам, які забезпечують безпеку в глибокому тилу.

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Новий сучасний безпілотний комплекс, який франківці днями передали військовій частині, допоможе бійцям повітряної оборони краще відточувати навички зі збиття повітряних цілей вдень і вночі, а отже, надійніше захистити прикарпатське небо від нашестя ворожих дронів і ракет, пише Репортер.

Від вправності військових залежить безпека міста, а на такому комплексі є можливість дуже швидко і якісно підготувати мобільні вогневі групи та фахівців зенітно-ракетних військ, зазначив командир 114-ї бригади тактичної авіації полковник Юрій Сорока.

«Хотів би сказати декілька слів вдячности всім небайдужим громадянам, які стоять пліч-о-пліч для захисту нашої держави, — сказав далі командир авіабригади. — Особливо хочу подякувати міському голові Руслану Марцінківу. Таке враження, що він також служить в нашій бригаді або хотів би, напевне, служити, якби не мав більш поважну місію. Це серйозна допомога».

«Ворог останнім часом намагається бити по Івано-Франківську та області, тому дуже важливо посилювати обороноздатність. Ми завжди реагуємо на звернення військових, допомагаємо нашій льотній частині для посилення ППО та навичок мобільних вогневих груп. Сучасний безпілотний комплекс — це дорога техніка, але дуже потрібна для навчання наших захисників», — сказав Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Міська громада подбала і про захист своїх рятувальників і передала їм 40 комплектів сучасного захисного одягу, ступені захисту якого і комфортність дозволяють виконувати різні завдання в складних умовах. На це виділено 1 млн 90 тисяч гривень з бюджету громади.

«Кожен виклик на ліквідацію пожеж, рятувальні роботи і т. п. це є одягання захисного одягу і робота в ньому. Кожні п’ять років здійснюється заміна захисного одягу. 40 комплектів спецодягу — це досить велика допомога з боку органів місцевої влади. Пожежники кажуть, що це їхня друга шкіра…», — зазначив начальник першої рятувальної частини, капітан служби цивільного захисту Андрій Шевчук.

«Щороку ми стараємося закладати кошти на програму підтримки служби надзвичайних ситуацій і за цією програмою купуємо їй найнеобхідніше. Цього разу рятувальникам був дуже потрібен одяг. Допомагати їм будемо й надалі», — запевнив Руслан Марцінків.