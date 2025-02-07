45-річний коломиянин збив пішохода, який раптово вибіг на дорогу

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 6 лютого близько 20 години в селі Нижній Вербіж, що на Коломийщини.

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Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

“Правоохоронці попередньо встановили, що 45-річний коломиянин, керуючи автомобілем «Opel Astra», рухаючись автодорогою Р-24 в селі Нижній Вербіж допустив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїзну частину дороги в невстановленому місці. Травмованого чоловіка, 1951 року народження, місцевого мешканця госпіталізовано до лікарні”, – йдеться у дописі правоохоронців.

Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Результат – тверезий.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.