На Прикарпатті розшукали 16-річну дівчину

Неповнолітню прикарпатку Маргариту Лопуляк, яка вранці 6 лютого вийшла з гуртожитку та зникла, розшукали.
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Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, інформує Правда.
“Поліцейські розшукали дівчину в Тисмениці. З нею все гаразд. Жодних протиправних дій щодо неповнолітньої не вчинили”, — зазначили у поліції.