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На Прикарпатті розшукали 16-річну дівчину
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті розшукали 16-річну дівчину

Автор: Олег Мамчур
07/02/2025 11:44
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Неповнолітню прикарпатку Маргариту Лопуляк, яка вранці 6 лютого вийшла з гуртожитку та зникла, розшукали.

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Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, інформує Правда.

“Поліцейські розшукали дівчину в Тисмениці. З нею все гаразд. Жодних протиправних дій щодо неповнолітньої не вчинили”, — зазначили у поліції.