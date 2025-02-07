На Прикарпатті розшукали 16-річну дівчину

Неповнолітню прикарпатку Маргариту Лопуляк, яка вранці 6 лютого вийшла з гуртожитку та зникла, розшукали.

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Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, інформує Правда.