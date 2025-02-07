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Диван на коліщатках в темній вітальні

Тлумацька громада попрощалась із захисником Михайлом Ягасиком

Автор: Lilia
07/02/2025 11:26
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Вчора, 6 лютого, у селі Вікняни Тлумацької міської територіальної громади, провели до місця останнього спочинку полеглого Михайла Ягасика.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака.

Військовий служив у 18-ій Слов’янській бригаді Національної гвардії України.

Вічна пам’ять Герою..