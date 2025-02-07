Тлумацька громада попрощалась із захисником Михайлом Ягасиком

Вчора, 6 лютого, у селі Вікняни Тлумацької міської територіальної громади, провели до місця останнього спочинку полеглого Михайла Ягасика.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака.
Військовий служив у 18-ій Слов’янській бригаді Національної гвардії України.
Вічна пам’ять Герою..