На Прикарпатті ТЦК оштрафував голів громад за невиконання мобілізаційних завдань, — Марцінків

В Івано-Франківській області ТЦК та СП почали складати адміністративні протоколи на голів громад невиконання мобілізаційних завдань.

Таку заяву зробив в ефірі телеканалу Вежа 6 лютого міський голова Івано-Франківська та голова Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Руслан Марцінків, пише Бліц-Інфо.

За його словами, наразі на місцеве самоврядування здійснюється тиск — відкривають кримінальні провадження, а також на голів громад ТЦК та СП складає адмінпротоколи за невиконання мобілізаційних завдань.

“Ми збиралися головами громад. Бачимо, що цей рік буде непростим. Піднімаються кримінальні справи 20, 21, 19 років. Це дуже активно використовується. Сьогодні по всій країні йде цей тиск, дуже збільшилася кількість різних запитів. Наших колег, мене ще не оштрафували, але вже навіть в Івано-Франківській області голів громад оштрафували ТЦК за мобілізацію. Так, як і у Львівській області. Голови просили поки що не казати, яка громада, бо бояться. Але це невеликі громади. Почали з невеликих громад”, – сказав Марцінків.