Франківщина зустрічає полеглого воїна Андрія Макогіна

Сьогодні, 7 лютого, Рогатинська громада зустрічає свого захисника – головного сержанта Андрія Макогіна. Йому було лише 26.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську МТГ
“На третій день повномасштабної війни Андрій Макогін повернувся з-за кордону, щоб стати до лав захисників. Спершу тероборона, потім штурмові бригади, передова і бої на найгарячіших напрямках – Покровському, Донецькому, Запорізькому. Завжди підтримував побратимів, рятував інших, не раз отримував поранення, але продовжував боротьбу”, – йдеться у дописі
Днями тяжке поранення забрало його життя. П’ять днів за “Ареса” боролися у госпіталі медики, але врятувати не змогли.
Траурний кортеж із тілом захисника прибуде до Рогатина орієнтовно об 11:00 год. на центральній площі міста відбудеться панахида і прощання.
Чин парастасу буде відслужено після прибуття кортежу у рідне село воїна Верхню Липицю.