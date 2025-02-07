Франківщина зустрічає полеглого воїна Андрія Макогіна

Сьогодні, 7 лютого, Рогатинська громада зустрічає свого захисника – головного сержанта Андрія Макогіна. Йому було лише 26.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську МТГ

“На третій день повномасштабної війни Андрій Макогін повернувся з-за кордону, щоб стати до лав захисників. Спершу тероборона, потім штурмові бригади, передова і бої на найгарячіших напрямках – Покровському, Донецькому, Запорізькому. Завжди підтримував побратимів, рятував інших, не раз отримував поранення, але продовжував боротьбу”, – йдеться у дописі

Днями тяжке поранення забрало його життя. П’ять днів за “Ареса” боролися у госпіталі медики, але врятувати не змогли.

Траурний кортеж із тілом захисника прибуде до Рогатина орієнтовно об 11:00 год. на центральній площі міста відбудеться панахида і прощання.

Чин парастасу буде відслужено після прибуття кортежу у рідне село воїна Верхню Липицю.