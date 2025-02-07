ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині молитимуться першу в цьому році Хресну дорогу

Автор: Lilia
07/02/2025 10:30
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Відпустовому центрі блаженного Симеона, у селі Старуня на Івано-Франківщині, молитимуться першу у 2025 році Хресну дорогу.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда.іф з посиланням на Відпустовий центр блаженного Симеона Лукача 

Спільно помолитись на Хресній дорозі запрошують у п’ятницю, 7 лютого.

Молитовна програма традиційно розпочнеться о 18:00. Учасники зможуть пройти стаціями Хресної дороги, співпереживаючи стражданням Спасителя.

Опісля паломники зможуть взяти участь у Божественній Літургії, в часі якої спільно випрошуватимуть благодаті для себе, своїх родин і нашої України.