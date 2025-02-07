На Франківщині молитимуться першу в цьому році Хресну дорогу

У Відпустовому центрі блаженного Симеона, у селі Старуня на Івано-Франківщині, молитимуться першу у 2025 році Хресну дорогу.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Відпустовий центр блаженного Симеона Лукача

Спільно помолитись на Хресній дорозі запрошують у п’ятницю, 7 лютого.

Молитовна програма традиційно розпочнеться о 18:00. Учасники зможуть пройти стаціями Хресної дороги, співпереживаючи стражданням Спасителя.

Опісля паломники зможуть взяти участь у Божественній Літургії, в часі якої спільно випрошуватимуть благодаті для себе, своїх родин і нашої України.