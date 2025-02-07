На заході найбільше тих, хто не бачить потреби у змінах: українці відповіли про модернізацію Церкви

В Україні 12% опитаних дотримуються думки, що Церкві потрібно більше уваги приділяти різним видам допомоги членам громади, їхній підтримці.

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Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова.

Ще 11% опитаних вважають, що Церкві варто більше уваги приділяти психологічній підтримці членів громади, 8% вказували на необхідність здійснення служб, проповідей рідною для них мовою.

Серед опитаних українців 7% вказали на необхідності більше уваги приділяти проблемам членів громади, 7% — більше уваги приділяти ознайомленню членів громади з основами релігійного вчення.

Ще 6% вказали на спрощення обрядовості, скорочення тривалості служіння, а 4% вказали на необхідність проведення зібрань, служінь у більш зручний час.

Водночас, ті респонденти, які відвідують релігійні служби, відповідаючи на питання, чи потрібно щось змінювати у діяльності релігійної громади, чиї релігійні служби, зібрання, служіння вони відвідують, переважно відповідають, що нічого не потрібно змінювати (59%).

Жителі Західного регіону частіше (70%), ніж загалом по масиву опитаних, вважають, що в діяльності релігійної громади нічого не потрібно змінювати.

Жителі Південного регіону — що потрібно більше уваги приділяти різним видам допомоги членам громади, їх підтримці (24%). Жителі Центрального регіону частіше вважають актуальною проблемою необхідність здійснення служби рідною для них мовою (13%).

Довідково: опитування методом face-to-face проводили у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві.

У Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитали 2 017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.