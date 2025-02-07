Папа Римський закликав українську молодь прощати російських окупантів заради миру

Папа Римський Франциск звернувся до української молоді із закликом прощати та протистояти бажанню “відповісти ударом на удар” попри виклики війни.

Про це він заявив під час відеоконференції з українською молоддю, повідомляє Vatican News.

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Під час заходу понтифік прочитав молитву та відповів на питання українців, які проживають в Україні та поза її межами.

Першою до глави католицької церкви звернулася 21-річна вчителька з Ужгорода Іліана Добра. Дівчина поцікавилася думкою Папи Франциска щодо того, чи варто помирати за свою батьківщину та як в умовах війни підтримувати віру в захист життя.

Понтифік відповів, що “ліками є діалог”, через який “будується мир”.

“Сьогодні значущість життя знецінена. Більшого значення, ніж людському життю, надають грошам і військовим позиціям.

Війна завжди руйнує. Будь ласка, ніколи не втомлюйтеся від діалогу з собою і навіть з тими, хто нам протистоїть. Це правда, що іноді діалог неможливий через упертість декого, але ми завжди повинні докладати зусиль”, – пояснив Папа.

Інша українка, 27-річна Юлія, запитала, як можна побачити мир, якщо “триває геноцид нашого народу”. Глава католицької церкви не відповів на це, але засудив наслідки війни, згадавши конфлікт між Ізраїлем та Сектором Гази.