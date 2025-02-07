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На Косівщині заблукав 54-річний чоловік та потребував допомоги рятувальників

Автор: Lilia
07/02/2025 09:22
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На Прикарпатті надзвичайники відшукали заблукалого чоловіка.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

6 лютого ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про те, що чоловік 1971 року народження втратив орієнтир, рухаючись із села Кобаки в сторону села Черганівка Косівського району. 

“Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено гірських рятувальників Косівщини. Місцезнаходження заблукалого було встановлено, невдовзі рятувальники знайшли чоловіка і супроводили до населеного пункту, звідки він направився до місця проживання”, – йдеться у дописі рятувальників.