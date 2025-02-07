На Косівщині заблукав 54-річний чоловік та потребував допомоги рятувальників

На Прикарпатті надзвичайники відшукали заблукалого чоловіка.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

6 лютого ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про те, що чоловік 1971 року народження втратив орієнтир, рухаючись із села Кобаки в сторону села Черганівка Косівського району.