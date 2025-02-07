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Якою буде погода на Івано-Франківщині 7 лютого

Автор: Lilia
07/02/2025 09:05
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7 лютого на Івано-Франківщині та обласному центрі синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда.іф.

Температура повітря

По місту:

  • вночі 6-8° морозу ,
  • вдень 0-2° тепла.

По області:

  • вночі 3-8° морозу ,
  • вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У високогір’ї Карпат:

  • вночі 10-15° ,
  • вдень 3-8° морозу.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу

Видимість на автошляхах добра.