Якою буде погода на Івано-Франківщині 7 лютого

7 лютого на Івано-Франківщині та обласному центрі синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
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Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда.іф.
Температура повітря
По місту:
- вночі 6-8° морозу ,
- вдень 0-2° тепла.
По області:
- вночі 3-8° морозу ,
- вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У високогір’ї Карпат:
- вночі 10-15° ,
- вдень 3-8° морозу.
Медико-метеорологічні умови 1-го типу
Видимість на автошляхах добра.