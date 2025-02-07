До 8-ми років позбавлення волі: на Франківщині судитимуть адміна телеграм-каналу, де зливалися місця роботи ТЦК та СП

На Прикарпатті судитимуть адміністратора групи у Telegram, який перешкоджав мобілізаційній роботі ТЦК та СП.

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Про про це інформаційний ресурс Правда іф пише із посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Досудовим розслідуванням установлено, що у вересні 2023 року підозрюваний створив та надалі адміністрував тематичну групу в Telegram, де з метою залучення якомога більшої кількості учасників систематично публікував інформацію про заходи, які проводять працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Для збору відомостей обвинувачений використовував власну мережу інформаторів серед місцевого населення. Зокрема, лише упродовж жовтня 2024 року у групу “злили” майже 30 “локацій”, де співробітники Коломийського РТЦК та СП проводили мобілізаційні заходи.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя Косівського району за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.