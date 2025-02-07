Сьогодні на Калущині проведуть в останню путь полеглого героя Володимира Юрчишина

У четвер, 06 лютого, Калуська громада зустріла скорботний кортеж молодшого сержанта Володимира Юрчишина, який загинув, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду
Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 7 лютого, о 12:00 в ПК «Мінерал».
О 12:30 – виїзд траурної колони у село Сівка-Калуська.
Маршрут пролягатиме вулицями міста:
- Європейська;
- б-в. Незалежності;
- пр-т. Лесі Українки;
- Б. Хмельницького;
- Заїзд у с. Сівка-Калуська зі сторони с. Кропивник;
- Сівка Калуська – заїзд до рідної домівки Героя по вул. Січових Стрільців, 36.
Відправа – у Храмі УГКЦ Св. Архистратига Михаїла с. Сівка-Калуська.
Поховають Героя Володимира Юрчишина на кладовищі рідного села Сівки -Калуської.