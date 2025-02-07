ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Калущині проведуть в останню путь полеглого героя Володимира Юрчишина
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Калущині проведуть в останню путь полеглого героя Володимира Юрчишина

Автор: Ігор Василик
07/02/2025 08:28
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Новий житловий центр у місті City by Blago
-Реклама
Азов
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У четвер, 06 лютого, Калуська громада зустріла скорботний кортеж молодшого сержанта Володимира Юрчишина, який загинув, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 7 лютого, о 12:00 в ПК «Мінерал».

О 12:30 – виїзд траурної колони у село Сівка-Калуська.

Маршрут пролягатиме вулицями міста:

  • Європейська;
  • б-в. Незалежності;
  • пр-т. Лесі Українки;
  • Б. Хмельницького;
  • Заїзд у с. Сівка-Калуська зі сторони с. Кропивник;
  • Сівка Калуська – заїзд до рідної домівки Героя по вул. Січових Стрільців, 36.

Відправа – у Храмі УГКЦ Св. Архистратига Михаїла с. Сівка-Калуська.

Поховають Героя Володимира Юрчишина на кладовищі рідного села Сівки -Калуської.