Сьогодні Верховинщина прощається із полеглим героєм Дмитром Зінов’євим

Під час виконання бойового завдання на території Курської області рф, загинув старший солдат Дмитро Зінов’єв з Верховинського району.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомили на сайті Верховинської РВА.

Дмитро народився 21 січня 1992 року у селі Білоберізка.

У ЗСУ Дмитро Зінов’єв служив стрільцем кулеметного взводу роти вогневої підтримки 225 окремого штурмового батальйону. Мав звання “старший солдат”.

“Мужньо ніс службу на одному з найважчих напрямків. Без вагань став на захист східних кордонів країни, мужньо боровся за свободу українського народу”, — йдеться у дописі.

Дмитро Зінов’єв поліг 29 січня 2025 року через мінометний обстріл у Курській області РФ.

Чин похорону полеглого героя відбудеться у п’ятницю 07 лютого об 11:00 годині в селі Білоберізка.