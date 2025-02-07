Сьогодні Верховинщина прощається із полеглим героєм Дмитром Зінов’євим

Під час виконання бойового завдання на території Курської області рф, загинув старший солдат Дмитро Зінов’єв з Верховинського району.
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Про це повідомили на сайті Верховинської РВА.
Дмитро народився 21 січня 1992 року у селі Білоберізка.
У ЗСУ Дмитро Зінов’єв служив стрільцем кулеметного взводу роти вогневої підтримки 225 окремого штурмового батальйону. Мав звання “старший солдат”.
“Мужньо ніс службу на одному з найважчих напрямків. Без вагань став на захист східних кордонів країни, мужньо боровся за свободу українського народу”, — йдеться у дописі.
Дмитро Зінов’єв поліг 29 січня 2025 року через мінометний обстріл у Курській області РФ.
Чин похорону полеглого героя відбудеться у п’ятницю 07 лютого об 11:00 годині в селі Білоберізка.
Разом схилимо голови та подякуємо за його відданість, сміливість і жертовність. Його ім’я назавжди залишиться в наших серцях. Слава Герою! Слава Україні! – йдеться у повідомлені