579 військовозобов’язаних митців не повернулося в Україну у 2024 році

Ще у жовтні 2024 року, міністр Микола Точицький зазначав, що з-за кордону не повертається кожен п’ятий із митців, який скористався листом сприяння.

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Згідно з даними Держприкордонслужби у 2024 році з-за кордону не повернулося 579 військовозобовʼязаних чоловіків, які скористалися листами від Міністерства культури для виїзду. Про це на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розповіла заступниця міністра культури Галина Григоренко, пише Суспільне.

Загалом за три роки після початку повномасштабного вторгнення МКСК надано тисячі листів сприяння для Держприкордонслужби військовозобов’язаним митцям та медійникам. Однак не всі з них повернулися — точну цифру можуть озвучити лише у відомстві.

Однак, згідно з офіційним листом від Державної прикордонної служби, за 2024 рік не повернулося 579 чоловіків.

Ще у жовтні 2024 року, міністр Микола Точицький зазначав, що з-за кордону не повертається кожен п’ятий із митців, який скористався листом сприяння.

До цього виконувач обов’язків міністра культури Ростислав Карандєєв в інтерв’ю для Суспільне Культура повідомляв, що приблизно 1 % людей, які отримують дозвіл на виїзд, не повертаються в Україну.

Нагадаємо, кабінет міністрів змінив умови перетину кордону митцями та медійниками. Звернення щодо перетину кордону митцями чи медійниками розглядатиме не Мінкультури. А відповідна інституція, наприклад, Держкіно чи Держтелерадіокомпанія. Ті в межах своєї компетенції опрацьовуватимуть звернення. А також – перевірятимуть усі необхідні документи. Після чого міністерство отримуватиме верифікований пакет.