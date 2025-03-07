Прикарпаття у вогні: рятувальники звернулись до жителів області

Станом на 18:00 7 березня на території Івано-Франківської області зафіксовано 95 пожеж, з яких 86 сталися в природних екосистемах. У всіх територіальних громадах області триває боротьба з пожежами сухої трави.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Рятувальники звертаються до всіх громадян із важливим проханням припинити спалювати суху траву.

“Це не лише шкодить навколишньому середовищу, але й створює серйозну загрозу для життя людей та тварин. Кожен підпал може перерости у неконтрольовану пожежу, яка знищує цінні екосистеми та завдає значних матеріальних збитків.

Дбайте про природу, а не спалюйте її”, – йдеться у дописі.