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Лють Трампа посилюється через поведінку Росії та ескалацію її ударів по Україні

Автор: Lilia
07/03/2025 20:44
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Останніми днями через поведінку Росії та ескалацію її ударів по Україні посилюється “лють” президента США Дональда Трампа, який наполягає на припиненні вогню.

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У п’ятницю, 7 березня, Трамп пригрозив Росії новими санкціями і митами, щоб Кремль погодився на припинення вогню і мирне врегулювання з Україною.

“Виходячи з того факту, що Росія прямо зараз “б’є” Україну на полі бою, я настійно розглядаю масштабні банківські санкції, санкції і мита щодо Росії доти, доки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мир. Росії та Україні – сідайте за стіл переговорів просто зараз, поки не стало занадто пізно”, – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

У такий спосіб Трамп уперше з моменту вступу на посаду публічно погрожує Росії, після того як зайняв більш м’яку позицію щодо Володимира Путіна, одночасно нападаючи на президента України Володимира Зеленського.