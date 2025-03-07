Лють Трампа посилюється через поведінку Росії та ескалацію її ударів по Україні

Останніми днями через поведінку Росії та ескалацію її ударів по Україні посилюється “лють” президента США Дональда Трампа, який наполягає на припиненні вогню.
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Пише Уніан.
У п’ятницю, 7 березня, Трамп пригрозив Росії новими санкціями і митами, щоб Кремль погодився на припинення вогню і мирне врегулювання з Україною.
“Виходячи з того факту, що Росія прямо зараз “б’є” Україну на полі бою, я настійно розглядаю масштабні банківські санкції, санкції і мита щодо Росії доти, доки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мир. Росії та Україні – сідайте за стіл переговорів просто зараз, поки не стало занадто пізно”, – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
У такий спосіб Трамп уперше з моменту вступу на посаду публічно погрожує Росії, після того як зайняв більш м’яку позицію щодо Володимира Путіна, одночасно нападаючи на президента України Володимира Зеленського.