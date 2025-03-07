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Жителя Надвірної оштрафували за спалювання сухої трави

Автор: Lilia
07/03/2025 21:02
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Так, 5 березня, через пожежу сухої трави в місті Надвірна, вогонь перекинувся на господарську будівлю. На місці події, рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на відкритій території на площі 50 кв.м та пожежу господарської будівлі на площі 40 кв.м.

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Повідомляє Надвірнянське РУ ГУ ДСНС України в Івано-Франківскій області, передає Правда.іф.

Особу встановлено та притягнуто до адміністративної відповідальності.

“Щодня на території району працюють рейдові групи ДСНС задля запобігання виникненню пожеж в екосистемах та виявлення правопорушників.

Рятувальники наголошують громадянам, що випалювання сухої рослинності заборонено законом! Штраф у разі порушення статті 77-1 КУпАП становить від 3060 до 6120 грн”, – наголошують надзвичайники.

Пожежники гасять димлячий будинок на подвір'ї
Пожежник гасить вогонь біля дерева.
Співробітник ДСНС спілкується з місцевим жителем біля дому