Американська компанія Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків, – ЗМІ

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків.

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Про це повідомляє «Мілітарний» із посиланням на джерела.

Офіційне обґрунтування, отримане користувачами від адміністрації Maxar – «за адміністративним запитом».

Видання пише, що відключення доступу стало наслідком заборони уряду США надати Україні розвідувальні дані. Адміністрація президента через Державний департамент заборонила надавати американським компаніям та комерційним сервісам супутникові дані для України.

Це стосується як урядових користувачів, так і приватних.

Зазначається, що Maxar є одним із основних постачальників комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ, а також результати ураження об’єктів на тимчасово окупованій території України та в самій рф.