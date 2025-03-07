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На Косівщині провели в останню дорогу захисника Василя Дідківського

Автор: Lilia
07/03/2025 21:38
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Сьомого березня у Косові попрощалися з загиблим 51-річним захисником Василем Дідківським, який віддав своє життя 27 лютого на Харківщині.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на  Галку

Василь Дідківський народився 11 серпня 1973 року та жив у Косові.

У червні 2022 року долучився до лав ЗСУ. Він був молодшим сержантом, командиром 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу 1 механізованої роти однієї з військових частин.

Захисник загинув 27 лютого під час бойового завдання на Харківщині.