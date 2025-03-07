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На Івано-Франківщині виявлено незаконні рубки дерев на майже 800 тисяч гривень

Автор: Lilia
07/03/2025 22:01
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Державною екологічною інспекцією Карпатського округу виявлено незаконну порубку 47 дерев за межами населеного пункту с. Кричка Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району.

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Пише Правда.іф з посиланням на ДЕІ Карпатського округу

Інспекція визначила шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу. Вона становить 793,879 тисяч гривень.

“Під час посилення заходів спрямованих на запобігання та виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства, Державною екологічною інспекцією Карпатського округу виявлено незаконну порубку 47 дерев за межами населеного пункту с. Кричка Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району, що є порушенням ст. 25,26,40 Закону України «Про рослинний світ».

Розраховано шкоду завдану навколишньому природному середовищу, розмір якої склав 793, 879 тис. грн.”, – йдеться у дописі.

В порядку ст. 214 КПК України скеровано повідомлення про злочин до правоохоронних органів.