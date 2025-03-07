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У російсько-українській війні загинув воїн з Франківщини Максим Околот

Автор: Lilia
07/03/2025 22:15
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3 березня 2025 року трагічно завершив свій життєвий шлях військовослужбовець Збройних Сил України Максим Околот.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Войнилівську ТГ.

Максим народився 22 липня 1986р. і був призваний на військову службу 15.03.2022 р. Новгород-Сіверським РТЦК та СП Чернігівської області.

Життєвий шлях Захисника України повʼязаний із Войнилівщиною, зокрема селом Середня, де на даний час проживає родина Максима.

“Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким,друзям, усім, хто знав Воїна, а також землякам з села Семенівка Чернігівської області.

Максим з мужністю боровся з ворогом, захищав свою країну, український народ та жертвував найдорожчим- своїм життям”, – йдеться у дописі.