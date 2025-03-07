У російсько-українській війні загинув воїн з Франківщини Максим Околот

3 березня 2025 року трагічно завершив свій життєвий шлях військовослужбовець Збройних Сил України Максим Околот.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда.іф з посиланням на Войнилівську ТГ.
Максим народився 22 липня 1986р. і був призваний на військову службу 15.03.2022 р. Новгород-Сіверським РТЦК та СП Чернігівської області.
Життєвий шлях Захисника України повʼязаний із Войнилівщиною, зокрема селом Середня, де на даний час проживає родина Максима.
“Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким,друзям, усім, хто знав Воїна, а також землякам з села Семенівка Чернігівської області.
Максим з мужністю боровся з ворогом, захищав свою країну, український народ та жертвував найдорожчим- своїм життям”, – йдеться у дописі.