Франківські школярі можуть зареєструватися на безоплатні курси з підготовки до НМТ

У Франківську триває набір на безоплатні курси з підготовки до НМТ з математики. На курсах підлітки зможуть повторити шкільний матеріал та ефективно підготуватися до складання важливого тесту.

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Кожне заняття присвячене окремій темі, а закріпити пройдені уроки містянам допоможуть інтерактиви, тематичні квізи та ненудні зустрічі з знавцями.

Заняття будуть проводити щопонеділка та щосереди. Організатори кажуть: навчання на курсі відбувається за унікальною програмою, яка поєднує повторення теоретичного матеріалу та інтерактивні завдання.

«Для успішного складання НМТ потрібно багато практики. Саме її в надлишку отримують студенти нашого курсу. Ми відпрацьовуємо типові завдання, які з найбільшою ймовірністю можуть бути на іспиті, повторюємо окремі теми з програми, вирішуємо тематичні квізи та проходимо інтерактиви. Жодної сухої теорії — лише цікаві та пізнавальні заняття», — діляться у Гончаренко центрі Івано-Франківськ.

Під час уроків школярі проходять всі теми та питання, що будуть на НМТ, конспектують важливу інформацію, отримують схематичні матеріали, виконують домашні завдання та мають доступ до корисних ресурсів, які знадобляться для самостійного повторення навчальних матеріалів.

Заняття будуть проводити щопонеділка та щосереди з 16:00 до 16:50 на базі освітньо-культурного Гончаренко центру, що на вулиці Незалежності, 113. Набір на курси вже стартував — для участі достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.