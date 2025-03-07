На Калущині попрощались із захисником Гладкоскоком Олександром

Олександр Гладкоскок, герой та мужній воїн, повернувся до рідного дому “на щиті”. Він був жителем села Небилів, що у Калуському районі Івано-Франківської області.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Перегінську ТГ

Служив солдатом-такелажником евакуаційного взводу евакуаційної роти ремонтно-відновлювального батальйону в/ч А1556. Загинув під час артилерійського обстрілу в районі н.п. Щербаки Запорізької області.

Герой вірно служив народу України та мужньо виконував військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу та незалежність з перших днів російсько-української війни.