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Поминальний стіл з портретом військового і свічкою.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Калущині попрощались із захисником Гладкоскоком Олександром

Автор: Lilia
07/03/2025 22:41
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Олександр Гладкоскок, герой та мужній воїн, повернувся до рідного дому “на щиті”. Він був жителем села Небилів, що у Калуському районі Івано-Франківської області.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Перегінську ТГ

Служив солдатом-такелажником евакуаційного взводу евакуаційної роти ремонтно-відновлювального батальйону в/ч А1556. Загинув під час артилерійського обстрілу в районі н.п. Щербаки Запорізької області.

Герой вірно служив народу України та мужньо виконував військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу та незалежність з перших днів російсько-української війни.

Похоронна церемонія з військовими та священиками
Військовий церемоніал біля церкви в Україні.
Військовий похорон під церквою, церемонія прощання.
Процесія з прапором України та релігійними знаменами.
Військові церемонії з прапорами та вінками на вулиці.
Українські військові з прапором та хрестами на вулиці.
Квітковий вінок на похоронній табличці