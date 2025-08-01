650 FPV-дронів, “мавіки” та автомобіль: відбулась чергова волонтерська поїздка Руслана Марцінківа на фронт

Чергова волонтерська поїздка міського голови Руслана Марцінківа разом з командою волонтерів на східні напрямки виявилася надзвичайно продуктивною. Цього разу допомога охопила одразу три важливі напрямки: Запорізький, Дніпропетровський та Харківський. Передали сотні FPV-дронів та 4 «мавіки» для розвідки та коригування вогню.

Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу міського голови Івано-Франківська.

Крім цієї допомоги, не забули й про особисту підтримку. Захисники отримали годинники та медалі й інші необхідні речі.

Поїздка розпочалася із Запорізького напрямку. Міський голова разом з волонтерами завітали до бійців 102 окремої бригади територіальної оборони та 78 батальйону. Їм передали 150 FPV-дронів та 10 оптоволоконних дронів. Командир 102 окремої бригади територіальної оборони полковник Сергій Шуляк подякував за своєчасну та доречну підтримку від громади. На знак вдячності він подарував шеврон їхньої бригади.

“Дякуємо громаді, дякуємо міському голові за підтримку наших воїнів, які з гідністю виконують завдання з оборони нашої держави. Підтримка доречна, підтримка вчасна. Звичайно ці всі моменти використовуються дуже швидко. Просимо долучатися та брати участь безпосередньо в знищенні ворога, який топче нашу землю”, – закликає командир 102-ї окремої бригади ТрО, полковник Сергій Шуляк.

Наступною зупинкою став 7 стрілецький батальйон, куди передали 50 FPV-дронів. Суттєве підсилення отримала і 128 важка механізована бригада «Дике поле»: 100 FPV-дронів та 2 дрони Mavic. Командир батальйону Олег Тягнибок підкреслив, що ці «пташки» від Франківська вже сьогодні готові нищити ворожу техніку. А взаємодія між фронтом і тилом є запорукою нашої перемоги над окупантами.

“Бойове побратимство це запорука нашого успіху і перемоги над одвічним ворогом та московитами, які приперлися на нашу святу землю і топчуть її своїми брудними чоботями. Коли фронт і тил є єдиним цілим-наша звитяга вже не за горами. З гір нашого Прикарпаття приїхали давні наші побратими-міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків з друзями, прикарпатцями, яким ми надзвичайно вдячні за постійну і дуже потрібну допомогу. Оці “пташки”вже сьогодні будуть летіти в голови московитів і знищувати їхню техніку”, – зауважує командир батальйону Олег Тягнибок.

Чергову партію дронів отримали бійці 109 батальйону 10 гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”. Їм передали 150 FPV-дронів та 1 Mavic.

“Дякуємо платникам податків й усім, хто долучився, щоб ми передали чергову партію дронів для наших хлопців 109 батальйону 10 гірсько-штурмової бригади. Я від імені всього Івано-Франківська дякую нашим захисникам, хлопцям. Низький уклін за захист, за те, що ми маємо спокійний тим й за те, що ми маємо Україну”, – говорить Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Депутат Івано-Франківської міської ради Андрій Грималюк, який воює в цій бригаді з першого дня повномасштабного вторгнення, щиро подякував громаді.

“Шановна громадо, щиро дякую за ваші подарунки. Дуже рідко зараз буваю вдома, але дуже часто бачу міського голову тому, що постійно привозить дрони від Івано-Франківської громади. Дуже вам дякую за це тому, що зараз більшість попадань й влучань саме завдяки вам. Щиро дякую за допомогу”, – каже Андрій Грималюк.

163 батальйон 119 окремої бригади територіальної оборони також отримав дрони від Франківської громади. Окрім того, в рамках цієї поїздки, за субвенцію міста Івано-Франківська, було придбано автомобіль для комунальників Куп’янська, які продовжують працювати попри обстріли та небезпеку.

“Велика вдячність за те, що тримаєте фронт разом з нашими військовими хлопцями, комунальниками і з працівниками, медиками й зі всіма працює, щоби Куп’янськ всупереч всьому жив. Тому сьогодні маємо хорошу місію за субвенцію міста Івано-Франківська придбаний автомобіль для комунальників, які працюють всупереч обстрілам і небезпеці. Тому з вдячністю від іванофранківців куп’янчанам цей автомобіль прослужить якнайдовше і, щоб всі хлопці були живі. Дякуємо також голові військової цивільної адміністрації Андрію Беседіну. В рамках проекту “Пліч-о-пліч” працюємо, допомагаємо і робимо все, щоб була перемога”, – підкреслює Руслан Марцінків.

Знищення ворога та збереження життів наших захисників — ось та спільна мета, задля якої наше місто продовжує надавати допомогу. Тому доставили ще чергову партію дронів бійцям батальйону «Свобода» бригади «Рубіж». Заступник командира батальйону «Свобода» Андрій Іллєнко висловив щиру подяку за систематичну підтримку, адже кожен переданий дрон і кожна гривня, вкладена громадою, є безцінним внеском у захист наших воїнів і знищення окупантів.

“Від імені батальйону “Свобода”, від імені 4 бригади оперативного призначення Національної Гвардії “Рубіж”, хочу висловити подяку всій громаді славного Івано-Франківська і звичайно ж міському голові Руслану Марцінківу за систематичну допомогу. Наголошую, це не одноразова акція. Це багаторічна систематична допомога нашому підрозділу в двох простих речах: знищити побільше ворогів і зберегти життя наших воїнів. Кожен цей дрон, кожна ця гривня вкладена-це захист наших воїнів і знищення москаля”, – наголошує заступник командира батальйону «Свобода» Андрій Іллєнко.

Завершилася поїздка у 24 бригаді підрозділу «Сапсан». Їм передали 3 антени для РЕБ, аби наші захисники могли виконувати бойові завдання безпечно. А для ефективного знищення ворогів на цих завданнях було передано ще 50 FPV-дронів.

Детальніше підсумував поїздку міський голова Руслан Марцінків.

“На жаль, ворог атакує майже по всій лінії фронту. Важкі бої, тому треба не зменшувати підтримку-оптоволоконні дрони і дрони-камікадзе, знову ж таки для хлопців. Важливо, що не забуваємо підтримувати і наших міст-побратимів. Місто Куп’янськ зараз в дуже важкій ситуації допомогли- допомогли комунальникам. Зокрема, з автомобілем, бо потрібно вивозити завали й робити деякі речі. Також приймаємо їхніх дітей. Дуже важливі такі поїздки з допомогою. Я ще раз підкреслюю ми постійно допомагаємо, такі поїздки показують, що нам не байдуже, що ми допомагаємо і що тил не забув про фронт. Бо якщо тил забуде про фронт, то фронт прийде в тил. Підсумую: передали 650 дронів, Мавіки, антени до великих бомберів, інше спорядження. Робимо все, щоб допомагати захисникам”, – підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Ця чергова волонтерська поїздка вкотре підтвердила важливість тилу допомогати фронту. Кожен українець, кожен донат і кожен вчинок наближає нашу перемогу.