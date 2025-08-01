Прикарпатця засудили до 8 років за розбій з катуванням

Слідство встановило, що вночі житель Калуша проник на територію господарства, а потім через вікно – до будинку.

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Всередині чоловік напав на господарів, зв’язав їх мотузками, які заздалегідь приніс із собою, повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Зловмисник припікав різні ділянки тіла розпеченою праскою, вимагаючи вказати місце зберігання грошей та цінностей. Далі він заволодів майном потерпілих на загальну суму 42 тисячі гривень.

Обвинувачений не визнав свою провину в суді, проте прокурор повністю довів її. Вирок суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Зловмисника засуджено до 8 років і 7 місяців позбавлення волі за розбій, поєднаний з насильством (ч. 3 ст. 187 КК України).