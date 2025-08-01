На Городенківщині провели етноекспедицію у рамках проєкту “Сильвети Покуття”. ФОТО

30 липня у рамках обласного проєкту “Сильвети Покуття” культурна делегація відвідала Городенківську громаду. Це шоста етнографічна мандрівка в межах ініціативи Департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад

Пише Правда.іф з посиланням на Світлана Онищук

Серед почесних гостей були дизайнерка одягу Любов Чернікова, художниця Марта Пітчук, громадська діячка Марія Козакевич, рестораторка Ольга Зінько, начальник відділу туризму ОДА Віталій Передерко та головна спеціалістка відділу Юлія Гривінська.

Проєкт має на меті дослідження, збереження та популяризацію культурної спадщини етнорегіону Покуття.

Цього разу учасники експедиції відвідали населені пункти Глушків, Чернятин та Торговицю.

У селі Глушків учасники побували в приватному музеї «Етно Скриня» Галини Гафійчук, де зберігаються понад 100 автентичних строїв кінця ХІХ – початку ХХ століття, старовинна кераміка, світлини та предмети побуту.

У Чернятині у місцевій бібліотеці завідувачка Орислава Малоглова представила зразки традиційної вишивки та розповіла про обрядовість весіль на Покутті.

У Торговиці в Літературно-меморіальному музеї Леся Мартовича волонтерки мали нагоду побачити давню покутську вишивку зі старовинного куфера. Особливо цінною була розповідь місцевої мешканки, 88-річної Євдокії Новосельської, про давні техніки вишивання.

Окремим акцентом експедиції стала зустріч з родиною видатної художниці Параски Хоми, чиї роботи вражають колористикою, емоційністю та глибиною народного стилю.