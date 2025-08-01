“Едельвейси “показали, як працює батарея артрозвідки 10 гірсько-штурмової бригади 

Військові 10 гірсько-штурмової бригади показали роботу батареї управління та артилерійської розвідки. Бійці використовують БПЛА для виявлення ворожих цілей та коригування артилерійського вогню, працюючи як вдень, так і вночі.

Про це пише Галка з посиланням на 10 гірсько-штурмову бригаду.

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Розвідувальна робота батареї управління та артилерійської розвідки 10 бригади “Едельвейс” вимагає не лише технічних навичок, але й постійної готовності до небезпеки.

Військові розповідають, що підготовка до вильоту займає близько 30 хвилин – від розгортання антени до подачі заявки на зліт.

“Приблизно це займає десь 30 хвилин. Це приїхали, розклалися, склалися, подали заявку на взліт і полетіли”, – пояснює один з операторів.

У критичних ситуаціях час підготовки можна скоротити до 20 хвилин при роботі трьох осіб. Безпека залишається пріоритетом – антену не залишають на позиції через ризик крадіжки або виявлення ворогом.

Бійці працюють з різними типами БПЛА, зокрема з “Фурією” та “Флаєром”. За словами операторів, нічна робота виявилася більш ефективною:

“Мені здається, що вночі більш ефективна робота. Ти можеш спостерігати за рухом ворожої техніки, за підвозом БК, за розгортанням нових гармат на позиції”.

За три ночі вдалося знищити чотири танки, самохідну артилерійську установку 2С3 “Акація” вартістю 3-4 мільйони доларів за допомогою FPV-дрона вартістю близько 500 доларів. У минулому році знищили дві “Нони” в Соледарі та МСТА.

Водночас зросли і ризики.

Якщо раніше оператор працював вночі без втрат протягом майже року, то за останній місяць денної роботи вже була одна втрата через ворожий FPV-перехоплювач.

Цікавою є також тактика боротьби з ворожими ППО. Оператори спеціально провокували системи протиповітряної оборони на пуск ракет, уникали влучення і таким чином розряджали їх.

Був навіть випадок, коли ворожа ППО загорілася від власного пуску ракети. Це дозволяло іншим підрозділам безпечно працювати в тому районі до перезарядження системи.

Командування підкреслює, що така робота вимагає серйозної підготовки і технічних знань, але є критично важливою для успіху бойових операцій. Бригада запрошує добровольців приєднатися до лав розвідувальних підрозділів.