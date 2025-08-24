910 окупантів, 40 артсистем та 121 БПЛА – втрати ворога станом на 24 серпня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
-особового складу / personnel – близько / about 1076070 (+910) осіб / persons
-танків / tanks – 11129 (+0) од
-бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23167 (+3) од
-артилерійських систем / artillery systems – 31898 (+40) од
-РСЗВ / MLRS – 1472 (+0) од
-засоби ППО / anti-aircraft systems – 1211 (+1) од
-літаків / aircraft – 422 (+0) од
-гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
-БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 53056 (+121)
-крилаті ракети / cruise missiles – 3598 (+0)
-кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
-підводні човни / submarines – 1 (+0)
-автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 59593 (+81)
-спеціальна техніка / special equipment – 3944 (+0)
Дані уточнюються
Бий окупанта! Разом переможемо!