Зруйнований танк у лісі, боєць на землі.
910 окупантів, 40 артсистем та 121 БПЛА – втрати ворога станом на 24 серпня

Автор: Оксана Марушкевич
24/08/2025 08:14
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

-особового складу / personnel – близько / about 1076070 (+910) осіб / persons

-танків / tanks – 11129 (+0) од

-бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23167 (+3) од

-артилерійських систем / artillery systems – 31898 (+40) од

-РСЗВ / MLRS – 1472 (+0) од

-засоби ППО / anti-aircraft systems – 1211 (+1) од

-літаків / aircraft – 422 (+0) од

-гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)

-БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 53056 (+121)

-крилаті ракети / cruise missiles – 3598 (+0)

-кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

-підводні човни / submarines – 1 (+0)

-автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 59593 (+81)

-спеціальна техніка / special equipment – 3944 (+0)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!

Втрати противника у війні в Україні 2025.

