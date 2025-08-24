День Незалежності 2025: найцікавіші факти про цей день

24 серпня 2025 року Україна святкує 34-й День Незалежності — річницю ухвалення Акта проголошення незалежності України, який відновив Україну як самостійну державу.

Нагадаємо найважливіші факти про проголошення незалежності України, пише Правда.іф з посиланням на NV

День Незалежності України: проголошення

16 липня 1990 року

Верховна Рада УРСР ухвалила декларацію про Державний суверенітет України і 16 липня тимчасово стало днем святкування незалежності України.

24 серпня 1991 року

Через декілька днів після провалу Серпневого путчу — спроби зберегти цілісність Радянського союзу — депутати Верховної Ради України проголосували за ухвалення Акта проголошення незалежності України та призначили проведення республіканського референдуму на 1 грудня 1991 року.

20 лютого 1992 року

Після підтвердження Акта референдумом Верховна Рада призначила 24 серпня державним святом — Днем Незалежності України.

Проголошення незалежності України: факти і цифри

Текст Акта про незалежність складався з 93 слів і був від початку створений радянським дисидентом, політв’язнем Левком Лук’яненком та дипломатом Леонтієм Сандуляком на сторінках звичайного зошита.

Акт проголошення незалежності підтримали 346 депутатів з 362.

Слово «акт» придумали не одразу. Спершу пропонували «закон» або «універсал».

Перший проєкт Акта створювався 1,5 години. Правки вносили протягом доби. Останню правку внесли за 30 хв до прийняття.

Перше речення Акта зазнало найбільше редагувань, зокрема прибрали згадку УНР.

Інфографіка: Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Депутати обговорювали різні назви нової держави: Українська Народна Республіка, Українська Радянська Республіка, але зрештою зупинилися на назві Україна.

Поет-шістдесятник Дмитро Павличко «погрожував» задушити тодішнього голову ВР Леоніда Кравчука, якщо той не зачитає Акт проголошення незалежності в сесійній залі.

24 серпня під Радою зібралося 30−50 тис. людей заради тиску на парламентарів. Засідання парламенту транслювали на вулиці. Після проголошення незалежності натовп підняв Левка Лук’яненка на руки.

Після проголошення Акта до зали парламенту внесли синьо-жовтий прапор, під яким українці протистояли у Москві під час перевороту ГКЧП.

На референдумі 1 грудня 1991 року 90,3% українців підтримали Акт проголошення незалежності України.

У кожному з 27 адміністративних регіонів України Акт отримав понад 50% схвалення. Найбільше його підтримали в Тернопільській області — 98,7% схвалення, а найменше в АР Крим — 54,2%.

День Незалежності як свято

У 2013 році День Незалежності був одним з трьох найменш популярних свят серед українців — всього 12% населення відзначало це свято як важливе чи улюблене.

Нині День Незалежності посідає третє місце серед найпопулярніших свят в Україні — станом на лютий 2024 року 64% українців вважають це свято найбільш важливим чи улюбленим.

Найулюбленіші свята українців у 2024 році (дані КМІС):