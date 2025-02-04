96-річну зв’язкову УПА з Франківщини нагородили медаллю “За гідність та патріотизм”

2 лютого зв’язковій УПА Єфросинії Малиновській на псевдо Розетка зі села Рунгури Коломийського району вручили медаль “За гідність та патріотизм”.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Печеніжинської громади.
Відзнаку Єфросинії Малиновській у день її народження вручили голова Печеніжинської громади Ігор Довірак і військовослужбовець, краєзнавець Андрій Мацьків.
“Вона була однією з тих, хто ризикував усім заради боротьби за незалежність України. Несучи накази, інформацію, зброю та медикаменти, вона діяла в найнебезпечніших умовах, ризикуючи життям заради своїх побратимів та майбутнього своєї нації”, — йдеться у дописі.
Що відомо про Єфросинію Малиновську
Єфросинія Малиновська народилася у 1929 році у селі Рунгури. В дитинстві та юності допомагала воїнам повстанської армії. За це енкаведисти арештували її, утримували у в’язницях, допитували, а суд виніс вирок — 10 років заслання в таборах ГУЛАГу.
Батько Єфросинії Малиновської працював лісником, мама — на полі. Фрося мала сестру Марію і двох братів — Івана й Василя. Найстарший брат Василь був у повстанцях у сотні Різуна на Волині. Після поранення повернувся в Рунгури.
Допомагати воїнам УПА Єфросинія почала в 14-15 років, ще за часів німецької окупації. Тоді вона носила штафети —письмові зашифровані повідомлення.
Після закінчення Другої світової війни дівчина почала передавати повстанцям їжу й лікувальні трави, які збирала самотужки. Після закінчення санітарних курсів, які в селі таємно проводила провідниця Зена, Фрося отримала своє псевдо — Розетка. Єфросинія допомагала переважно повстанцям із рунгурської криївки.
Після арешту Єфросинію Малиновську утримували у в’язницях Печеніжина, Коломиї, Станіслава. На жодному з допитів вона не видала повстанців.
Її засудили до 10 років заслання. Зі Станіслава Фросю забрали в Харків. Там тримали довго — через дитячу травму руки Єфросинія мала інвалідність, і жоден конвой не хотів брати її на роботу. Однак згодом дівчину відправили в Кіров, а звідти — у Республіку Комі.
На волю Єфросинія вийшла у 1953 році за амністією Хрущова. Жодних фото з юності, ув’язнень чи заслання в неї не залишилося — все спалили енкаведисти.
Зараз жінка живе у рідних Рунгурах. Чоловік Розетки помер 10 років тому. За жінкою доглядає сім’я — дочка й онука.