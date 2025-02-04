Захисника з Ямниці Романа Залата нагородили медаллю “Лицар бойового чину”

Військовослужбовець з Ямницької ТГ Роман Залата відзначений нагородою Івано-Франківської обласної ради – медаллю “Лицар бойового чину”.

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Про це повідомляє Ямницька Територіальна Громада, передає Правда.іф.

Ямничанин Роман Залата з першого дня повномасштабного вторгнення за призовом по мобілізації став на захист Батьківщини у лавах ЗСУ. Відтоді боєць добре проявив себе під час виконання військових обов’язків у сухопутних військах. Захисник брав участь у визволенні країни від окупантів у Донецькій області і сьогодні продовжує боротьбу на передових лініях оборони. Протягом служби проявив себе вправним воїном при виконанні бойових завдань і нещодавно був відзначений почесною нагородою Міністра оборони України “За зразкову службу”.

Тепер військовослужбовець отримав ще одну нагороду. За мужність, відвагу та зразковість у несенні служби, сумлінне виконання бойових завдань бійця нагороджено медаллю Івано-Франківської обласної ради “Лицар бойового чину”.